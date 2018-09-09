Мужская сборная РФ завоевала золото ЧМ в стрельбе из винтовки по движущейся мишени

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Сборная России в составе Владислава Прянишникова, Максима Степанова и Владислава Щепоткина заняла первое место на чемпионате мира в стрельбе из винтовки по движущейся мишени с 10 метров.

Турнир состоялся в городе Чханвон в Южной Корее. Следом за россиянами – представители КНДР, третье место заняли шведы. В медальном зачете россияне находятся на четвертой позиции с семью золотыми, шестью серебряными и 11 бронзовыми медалями. Лидерами стали китайцы, за ними идет сборная страны-хозяйки турнира, на третьем месте национальная команда Индии.

Соревнования стрелков завершатся 14 сентября.