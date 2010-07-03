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17:55

Скончался тренер сборной России по бейсболу Артемий Артамонов

спорт утраты

17:55

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Фото: соцсети

На 38-м году жизни скончался тренер сборной России по бейсболу, главный тренер клуба "РусСтар" Артемий Артамонов, сообщили в национальной федерации по этому виду спорта.

"Федерация бейсбола России искренне сожалеет и скорбит об утрате замечательного человека, игрока и тренера Артемия Олеговича Артамонова и выражает соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что Артамонов был одним из лучших игроков в стране за всю историю развития бейсбола в России и успешно руководил подготовкой сборной к отборочным соревнованиям Олимпийских игр в Токио 2020 года.

Как пишут СМИ, в 2013 году Артамонову сделали операцию по пересадке сердца и после полной реабилитации он снова играл в бейсбол. Национальную команду он возглавлял до начала апреля 2019 года, затем занял должность помощника тренера сборной.

Похоронят покойного 11 августа на Хаванском кладбище.

спорт утраты

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