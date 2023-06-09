Москва онлайн покажет BMX-соревнования на фестивале The Bowl

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

11 июня в скейтпарке "Садовники" пройдет ежегодный московский фестиваль The Bowl, посвященный уличному спорту и активному образу жизни. В течение всего дня на площадке будет работать стрит-маркет, а хедлайнером музыкальной программы станет хип-хоп-исполнитель Антоха MC.

В рамках фестиваля состоятся зрелищные соревнования по BMX. Корреспондент Лариса Соколова пообщается с участниками и гостями мероприятия.

Смотрите прямую трансляцию с фестиваля 11 июня в 18:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.