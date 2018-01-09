FIFA может увеличить число дешевых билетов на ЧМ-2018

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Количество дешевых билетов на чемпионат мира по футболу 2018 года могут увеличить, сообщает газета "Известия". Оргкомитет "Россия-2018" ведет переговоры с FIFA об увеличении квоты 4-й категории пропусков для граждан РФ.

Самый недорогой абонемент на матчи группового этапа турнира стоит для граждан России 1280 рублей. Всего FIFA выделила 350 тысяч таких билетов, из них 210 тысяч распределили уже на первом этапе продаж. Оставшиеся 140 тысяч пропусков поступили в продажу 5 декабря.

По информации источника газеты, FIFA может увеличить количество билетов 4-й категории для россиян еще на 80–100 тысяч. Скорее всего, их можно будет купить в порядке живой очереди с 13 марта по 3 апреля.

В пресс-службе FIFA также не стали отрицать возможность увеличения числа доступных билетов для резидентов РФ. В федерации отметили, что квота может составить как минимум 350 тысяч билетов.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут 11 российских город – Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростове-на-Дону, а также Сочи и Екатеринбург.