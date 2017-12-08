Глава ОКР предложил провести альтернативные Олимпийским играм соревнования

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Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что необходимо поддержать отечественных спортсменов, которые будут выступать на Играх в Корее под олимпийским флагом. Об этом сообщает "Р-Спорт".
По мнению Жукова, для спортсменов, которые не захотят участвовать в Олимпиаде, нужно провести альтернативные соревнования. "Недопустимо обвинять в отсутствии патриотизма тех, кто собирается ехать на Олимпиаду. Для тех спортсменов, кто решит не ехать на Олимпийские игры, нужно провести альтернативные соревнования", – сказал он.
5 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение об отстранении сборной России от участия в Олимпийских играх. Те спортсменам, которых не обвиняли в применении допинга, могут выступать на Играх в Пхенчхане под нейтральным олимпийским флагом. В случае их победы будет звучать олимпийский гимн.
Решение об участии в Играх в южнокорейском Пхенчхане российская сторона должна озвучить на собрании 12 декабря.
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