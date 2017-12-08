В Госдуме надеются, что МОК прислушается к обращению Усманова

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев выразил надежду на то, что Международный Олимпийский комитет (МОК) прислушается к Алишеру Усманову.
"Мы горячо приветствуем открытое письмо президента Международной федерации фехтования Усманова. Он обратился к Баху – президенту МОК, его заместителям и членам исполкома с призывом еще раз подумать над тем, не является ли мера, предложенная "чистым" атлетам из России выступить под Олимпийским флагом, дискриминационной", – сказал он, передает Агентство "Москва".
5 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение об отстранении сборной России от участия в Олимпийских играх. Тем спортсменам, которые не были уличены в допинге, оставлена возможность выступать на Играх в Пхенчхане под нейтральным олимпийским флагом.
12 декабря на собрании олимпийцев будет принято окончательное решение о том, поедут ли российские спортсмены на Олимпиаду.
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