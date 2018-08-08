Александр Головин получил травму после перехода в "Монако"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российский футболист Александр Головин получил травму после перехода в клуб "Монако". Сроки восстановления спортсмена медики назовут после обследования, сообщил агент полузащитника Олег Артемов.

О том, что футболист получил травму, сообщил портал Monaco Informativo. В Сети опубликована фотография игрока на костылях, сообщает ТАСС.

Переход 22-летнего полузащитника из ЦСКА произошел в конце июля. Контракт был подписан на пять лет. Футболист провел первую тренировку за команду, но на игру 4 августа против "Пари Сен-Жермен" не поехал.

Полузащитник в составе сборной России сумел дойти до 1/4 финала домашнего чемпионата мира, забив на турнире один мяч.