Александр Головин получил травму после перехода в "Монако"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Российский футболист Александр Головин получил травму после перехода в клуб "Монако". Сроки восстановления спортсмена медики назовут после обследования, сообщил агент полузащитника Олег Артемов.
О том, что футболист получил травму, сообщил портал Monaco Informativo. В Сети опубликована фотография игрока на костылях, сообщает ТАСС.
Переход 22-летнего полузащитника из ЦСКА произошел в конце июля. Контракт был подписан на пять лет. Футболист провел первую тренировку за команду, но на игру 4 августа против "Пари Сен-Жермен" не поехал.
Полузащитник в составе сборной России сумел дойти до 1/4 финала домашнего чемпионата мира, забив на турнире один мяч.
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