Сборная Норвегии подаст апелляцию на решение о дисквалификации Клебо

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Сборная Норвегии по лыжным гонкам намерена подать апелляцию на решение о дисквалификации спортсмена Йоханесса Клебо. Об этом заявил тренер команды Эйрик Мюр-Носсум в эфире телеканала NRK.

Ранее организаторы чемпионата мира в Германии вынесли вердикт дисквалифицировать Клебо за инцидент во время марафона на 50 километров. Норвежец столкнулся с россиянином Александром Большуновым, в результате чего у спортсмена из РФ сломалась палка.

В итоге Большунов получил серебряную медаль соревнования. Золото досталось норвежскому лыжнику Эмилю Иверсену, а бронза – норвежцу Симену Хегстад Крюгеру.

"Мы не согласны с этим решением. Готовимся подать апелляцию в течение 48 часов. Йоханнес очень разочарован", – отметил Мюр-Носсум.

Уточняется, что апелляцию будет рассматривать Международная федерация лыжных видов спорта (FIS).

Ранее Владимир Путин назвал российского лыжника Александра Большунова героем гонки на 50 километров. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что президент направил спортсмену поздравительную телеграмму.