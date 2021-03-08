Сборная Норвегии подаст апелляцию на решение о дисквалификации Клебо

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Сборная Норвегии по лыжным гонкам намерена подать апелляцию на решение о дисквалификации спортсмена Йоханесса Клебо. Об этом заявил тренер команды Эйрик Мюр-Носсум в эфире телеканала NRK.
Ранее организаторы чемпионата мира в Германии вынесли вердикт дисквалифицировать Клебо за инцидент во время марафона на 50 километров. Норвежец столкнулся с россиянином Александром Большуновым, в результате чего у спортсмена из РФ сломалась палка.
В итоге Большунов получил серебряную медаль соревнования. Золото досталось норвежскому лыжнику Эмилю Иверсену, а бронза – норвежцу Симену Хегстад Крюгеру.
"Мы не согласны с этим решением. Готовимся подать апелляцию в течение 48 часов. Йоханнес очень разочарован", – отметил Мюр-Носсум.
Уточняется, что апелляцию будет рассматривать Международная федерация лыжных видов спорта (FIS).
Ранее Владимир Путин назвал российского лыжника Александра Большунова героем гонки на 50 километров. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что президент направил спортсмену поздравительную телеграмму.
Лыжник Большунов не надел серебряную медаль за ЧМ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: