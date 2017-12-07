США могут отказаться от участия в Олимпийских играх в Южной Корее

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США и Южная Корея начали работу над вопросами безопасности на зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Вашингтон допускает, что атлеты из Штатов могут отказаться от участия в соревнованиях. Об этом сообщила в своем Twitter-аккаунте официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Ранее о том, что спортсмены могут не поехать на Игры сообщила постпред США при ООН Никки Хейли. Причиной отказа могут стать напряженные отношения между Штатами и КНДР.



Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане, который находится в 80 километрах от границы с Северной Кореей. Обеспокоенность напряженностью на полуострове выразили спортивные чиновники Франции, Австрии, Германии.

Их мнение не разделяют в Международном олимпийском комитете. Глава МОК Томас Бах заявил, что нет никакой угрозы безопасности на Играх в Пхенчхане.