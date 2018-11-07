07 ноября 2018, 20:37Спорт
ЦСКА объявил стартовый состав на матч с "Ромой"
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Московский ЦСКА объявил стартовый состав на домашний матч с "Ромой" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
С первых минут на поле выйдут Игорь Акинфеев, Родриго Бекао, Хердур Магнуссон, Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Иван Обляков, Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Никола Влашич, Федор Чалов и Арнор Сигурдссон.
Встреча состоится в Москве на стадионе "Лужники" в 20:55.
🔥 Наш состав на #ЦСКАрома!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 7 ноября 2018 г.
Акинфеев, Фернандес, Бекао, Магнуссон, Набабкин, Обляков, Бийол, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Чалов
Запасные: Помазун, Чернов, Ефремов, Нисимура, Щенников, Жамалетдинов, Хосонов pic.twitter.com/Mr7JxoSGjg
После трех туров ЦСКА занимает третье место в группе G, набрав четыре очка. Россияне отстают на два очка от лидеров группы "Ромы" и мадридского "Реала".
Водителей предупредили, что после матча вблизи стадиона "Лужники" ограничат движение транспорта. В частности, будет закрыт проезд по участкам улиц Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской и Ефремова.
Перед игрой команд в Риме в местном метрополитене вышел из строя эскалатор, на котором ехали 16 российских болельщиков. Неожиданно он резко ускорил движение, в результате чего началась давка. Люди получили травмы и были госпитализированы.