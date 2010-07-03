Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Московское "Динамо" вышло во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина, обыграв в серии финский "Йокерит". Шестая встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 6:2 (5:0, 1:1, 0:1).

В составе москвичей шайбы забросили Михал Чайковски (на 7-й минуте), Владимир Брюквин (9), Владислав Ефремов (11), Егор Зайцев (13), Даниил Тарасов (18) и Дмитрий Кагарлицкий (27). У "Йокерита" отличились Никлас Енсен (40) и Марко Анттила (44).

"Динамо" выиграло серию со счетом 4-2. Соперник бело-голубых в 1/4 финала определится позднее – им станет московский ЦСКА или ярославский "Локомотив". Первую игру "Динамо" проведет 13 марта в гостях.