В ОКР прокомментировали назначение Медведевой послом сборной на Играх-2020

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал назначение фигуристки Евгении Медведевой на роль посла российской сборной на Олимпиаде в Токио, подчеркнув, что на подготовку спортсменки это никак не повлияет. Слова Позднякова приводит RT.
"То, что поклонники волнуются за предмет своего обожания, – это очень хорошо, мне нравится эта история. Но должен сказать, что, прежде чем принять такое предложение от ОКР, Евгения консультировалась со своим тренерским штабом, с Федерацией фигурного катания", – рассказал глава ОКР.
Он добавил, что интересы всех сторон были учтены с оглядкой на подготовку к сезону.
О назначении Медведевой послом сборной России на Олимпийских играх 2020 года в Токио стало известно 27 августа. Тогда Поздняков отметил, что фигуристка "блестяще выступила" как на заседании исполкома МОК, так и в предпоследний день Игр в Пхенчхане, "очаровав не только своей естественной красотой и результатами, но и знанием дела". Сама спортсменка назвала это большой честью.
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