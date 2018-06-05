Новый экипаж МКС сыграет матч на орбите в день финала ЧМ-2018

Фото: пресс-служба Роскосмоса
Экипаж новой экспедиции, который отправится на Международную космическую станцию 6 июня, собирается провести футбольный матч на орбите 15 июля – в день финала ЧМ-2018. Об этом заявил российский космонавт Сергей Прокопьев.
Он уточнил, что состав команд будет международным, передает ТАСС. Новый экипаж возьмет с собой на МКС лицензированный мяч FIFA. Прокопьев напомнил, что один мяч уже побывал на станции и вернулся на землю: он будет участвовать в первом матче чемпионата.
Второй мяч доставят на МКС, его накачают специальной аппаратурой. "Будем изображать футбольный матч, потому что аппаратура на МКС дорогая и очень тонкая, и это не будет настоящий футбольный матч", – пояснил космонавт.
Он рассказал, что на чемпионате прежде всего будет болеть за сборную России. "А еще, конечно, за сборную Германии, обожаю эту сборную!" – добавил Прокопьев.
Вместе с ним на МКС отправятся астронавт NASA Серена Ауньон и представитель Европейского космического агентства (ЕКА) Александер Герст (Германия).
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