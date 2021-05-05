"Крылья Советов" не получили лицензию для участия в РПЛ

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Футбольные клубы "Крылья Советов", "Алания" и "Оренбург" не получили лицензию, необходимую для участия в следующем сезоне Тинькофф – Российской Премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщили в Российском футбольном союзе.

До 12 мая клубы должны устранить предъявленные им замечания со стороны комиссии по лицензированию.

Самарские "Крылья Советов" стали досрочными победителями Олимп – Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и вышли в первый дивизион. Второе место в турнирной таблице занимает "Оренбург", владикавказская "Алания" располагается на четвертой строчке.

Ранее "Зенит" со счетом 6:1 разгромил на своем поле московский "Локомотив" в матче 28-го тура Тинькофф – Российской Премьер-лиги и седьмой раз стал чемпионом России.

Питерский клуб находится на втором месте по числу завоеванных титулов чемпиона России по футболу.