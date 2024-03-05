Эксперт назвала фразы, которые выявляют непрофессионального фитнес-тренера

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Профессиональный тренер никогда не будет обвинять клиента в лени, а вместо этого он попробует найти причину того, почему человек не в форме. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на слова фитнес-тренера и нутрициолога Виктории Костюниной.

"Если тренер придерживается позиции "без боли нет результата", значит, пришла пора поменять специалиста", – добавила она, уточнив, что нормально чувствовать усталость и небольшой дискомфорт после тренировок.



По ее словам, только непрофессиональный тренер будет стыдить человека за то, что он делает упражнения неправильно. Еще одним маркером такого специалиста является убеждение в необходимости пищевых добавок. Костюнина уверена, что прием добавок не всегда оправдан и чаще всего необязателен.

Уверенность в том, что то или иное упражнение сможет избавить от лишнего веса на животе или бедрах говорит, о низкой квалификации специалиста, подчеркнула она. Только профессионал не станет заблуждаться, а расскажет, что в похудении принимает участие весь организм, указала эксперт.

Еще одним важным качеством является честность, поэтому хороший фитнес-тренер никогда не станет обещать огромных результатов в короткий срок. Самой распространенной ошибкой неквалифицированного специалиста является уверенность в том, что для похудения нужно якобы вообще не есть.

"Чаще всего клиент, помимо тренировок, хочет услышать и рекомендации по питанию, чтобы быстрее прийти в форму. А форма делается на кухне", – заключила она.

Ранее диетолог и спортивный тренер Мария Волынкина рассказала, что сахар, выпечка, макароны, колбасы и консервы мешают человеку похудеть. Также потребление сахара приводит к выбросу инсулина и повышению уровня сахара в крови.

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