Москва онлайн покажет костюмированные соревнования сноубордистов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

6 марта в СК "Воробьевы горы" пройдет международный спортивный карнавал Sparrow Hills для горнолыжников и сноубордистов.

Гостей праздника ждет драйвовая соревновательная программа, в которой примут участие спортсмены в костюмах супергероев, сказочных существ, мультяшек и других.

Сноубордисты и лыжники будут преодолевать трассы, участвовать в командных эстафетах, чудаческих одиночных заездах и даже катаниях на металлическом тазу.

Смотрите прямую трансляцию карнавала 6 марта в 17:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.