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04 апреля, 22:37

ЦСКА одолел "Басконию" в матче баскетбольной Евролиги

спорт

04 апреля, 22:37

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Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над испанской "Басконией" в своем заключительном матче регулярного чемпионата Евролиги.

Игра проходила на столичной арене "Мегаспорт" и завершилась со счетом 82:78.

По итогам матча самым результативным игроком был признан американский форвард ЦСКА Уилл Клайберн. В активе спортсмена − 16 очков. У соперников лидером по результативности оказался бразильский защитник Уэртас Марселиньо, заработавший 17 очков.

После 24 побед в 30 играх ЦСКА занял второе место в турнирной таблице баскетбольной Евролиги. По числу побед в основное время он уступил только турецкому "Фенербахче". Испанская "Баскония" занимает шестое место с 15 победами.

Ранее российский клуб обеспечил себе выход в плей-офф Евролиги. 16 апреля ЦСКА сыграет в рамках четвертьфинальной серии плей-офф. Соперник клуба станет известен позднее.

спорт

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