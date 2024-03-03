Российских спортсменов допустят без ограничений на "Олимпиаду на стероидах"

Фото: 123RF/kovop58

Российских спортсменов допустят без ограничений на "Олимпийские игры на стероидах". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента проекта Арона Д’Соуза.

Официальным названием Игр является Enhanced Games, что переводится как "Улучшенные игры". Проект реализуется при поддержке американского миллиардера, основателя платежной системы PayPal Питера Тиля.

"Все спортсмены на "Улучшенных играх" будут соревноваться как отдельные лица, а не как представители государств. К соревнованиям приглашаются спортсмены из всех стран", – указал президент проекта.

По его словам, препятствием для участия в Играх может стать только нормативно-правовая база страны-хозяйки турнира.

Ранее сообщалось, что американский миллиардер Питер Тиль собирается сделать свои Олимпийские игры для тех спортсменов, которые употребляют допинг и стероиды. Подобный турнир хотят провести в пяти видах спорта: гимнастике, плавании, тяжелой и легкой атлетике, единоборствах. Участники такой Олимпиады смогут употреблять все добавки и лекарства, которые помогают улучшать результаты в спорте.

Сами Игры будут организовываться каждый год при поддержке компании Enhanced Games, которая занимается исследованием в области пищевых и биологических добавок.

"Техно": более 270 команд из 107 стран мира приняли в участие в "Играх будущего"