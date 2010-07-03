"Динамо" одержало третью победу в серии с "Йокеритом"

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Московское "Динамо" обыграло финский "Йокерит" в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ. Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

Заброшенными шайбами у бело-голубых отметились Владимир Брюквин (на 17-й минуте), Патрик Закриссон (36) и Андрей Миронов (59).

Счет в серии – 3-1 в пользу москвичей. Пятый матч состоится в Хельсинки 5 марта.