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03 марта, 23:40

"Динамо" одержало третью победу в серии с "Йокеритом"

спорт

03 марта, 23:40

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Московское "Динамо" обыграло финский "Йокерит" в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ. Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

Заброшенными шайбами у бело-голубых отметились Владимир Брюквин (на 17-й минуте), Патрик Закриссон (36) и Андрей Миронов (59).

Счет в серии – 3-1 в пользу москвичей. Пятый матч состоится в Хельсинки 5 марта.

спорт

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