Макарова обыграла Мартич и вышла во второй круг Уимблдона

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
Россиянка Екатерина Макарова пробилась во второй круг Уимблдона, одержав победу над хорваткой Петрой Мартич в первом круге турнира. Это третье в сезоне соревнование серии Большого шлема, который проходит в столице Великобритании.
Встреча длилась 2 часа 9 минут и закончилась со счетом 7:6 (7:0), 2:6, 6:3 в пользу российской теннисистки, передает РИА Новости.
Впервые в карьере Макарова и Мартич играли друг с другом.
Во втором круге турнира россиянка встретится с Каролин Возняцки из Дании.
Макарова в десятый раз играет в основной сетке Уимблдонского турнира. В 2014 году теннисистка вышла в четвертьфинал.
Уимблдон продлится до 15 июля.
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