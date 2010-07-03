"Зенит" обыграл "Спартак" в матче восьмого тура чемпионата России

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На столичном стадионе "Открытие Арена" завершился центральный матч восьмого тура чемпионата России по футболу – санкт-петербургский "Зенит" обыграл московский "Спартак" со счетом 1:0, передает РИА Новости.

Автором единственного гола стал Юрий Жирков.

В ходе встречи арбитры отменили мяч, забитый игроком красно-белых Зелимханом Бакаевым, прибегнув к системе видеопомощи. Было определено, что полузащитник подыграл себе рукой перед ударом.

После этой победы "Зенит" набрал 17 очков и теперь делит лидерство в таблице с "Ростовом" и "Краснодаром". "Спартак" с 14 очками занимает шестую строчку.