Семейную "Сказку о Царице ночи" показали в Театре Луны

Благотворительный показ премьерного музыкального спектакля для всей семьи "Сказка о Царице ночи" показали 25 декабря в Театре Луны. На мероприятие пригласили творчески одаренный ребят из малообеспеченных семей.

"Сказку о Царице ночи" поставил режиссер, актер и творческий директор театрального центра "Маленькая луна" Дмитрий Бикбаев. В основу сценического действия положено произведение Андерсена.

"Сказка о Царице ночи" рассказывает о двух друзьях, Тае и Мартин, неразлучных с детства. Однажды самая могущественная волшебница Царица Ночи похищает Мартина из дома. Тая решает во что бы то ни стало спасти друга из рук злой колдуньи", - рассказали в театре.

Затаив дыхание, маленькие зрители следили за приключениями храброй Таи, которая отправилась в опасное путешествие.

"Было очень трогательно видеть радость и восторг в глазах приглашенных детей! Наши молодые актеры устроили настоящий новогодний праздник. Они ведь знали, что из зала на них смотрят дети, которые по воле судьбы не так уж и часто ходят на спектакли, некоторые из них, как выяснилось, вообще впервые попали в театр. Мы очень рады, что праздник удался, и думаем сделать это традицией", - отметила директор детской театральной студии "Маленькая Луна", художник по костюмам "Театра Луны" Анастасия Проханова.