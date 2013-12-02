На "Флаконе" поставят детский кукольный спектакль "Соловей"

7 декабря на дизайн-заводе "Флакон" поставят спектакль "Соловей", основанный на волшебной истории Андерсена и музыке Игоря Стравинского. Дети и их родители увидят представление о китайском императоре и соловье, посвященное ценности настоящих вещей.

Фото: Пресс-служба "Флакона"

Художница Саша Лунякова сделала свой маленький кукольный театр для своих троих детей. Раньше он помещался в шкафу, однако рос вместе с детьми. Спектакли разыгрывают резные, похожие на старинных марионетки.

Начало спектакля – в 13.00, стоимость - 500 рублей.

Билеты можно приобрести на "Флаконе" по будням с 11.00 до 20.00.

М24.ru дарит билеты на спектакль на официальных страницах Facebook и "Вконтакте".

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