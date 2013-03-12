Драмтеатр им. С.Штейна покажет спектакль "Сказки про слона Хортона"

Драматический театр им. С. Л. Штейна 17 марта представит спектакль на английском языке по произведениям Доктора Сьюза. Актеры театра готовили постановку "Сказок про слона Хортона" на языке оригинала в течение нескольких месяцев.

Первая премьера "Сказок" в постановке Драматического театра состоялась в 2008 году, сообщается в пресс-релизе.

Режиссер-постановщик П.Полушкин, художник-постановщик А.Козьмин. В ролях: Р.Лиде, Н.Исаченков, Н.Ибятова, В.Сехина, И.Виноградов и другие.

Начало спектакля в 15:00, стоимость билетов 500 рублей, представление будет показано в Малом зале Культурного центра "ЗИЛ".