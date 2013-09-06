Форма поиска по сайту

06 сентября 2013, 11:22

Безопасность

Спецслужбы США научились обходить защиту информации в интернете

Агентство национальной безопасности США научилось обходить системы, защищающие размещенную в интернете информацию.

Ведомству удалось обойти скрипты, защищавшие медицинскую документацию, коммерческую тайну, электронную почту и телефонные звонки.

Как сообщает The New York Times, сведения об этом получили широкую огласку благодаря беглому сотруднику АНБ Эдварду Сноудену. Согласно документам, спецслужбы пытались обойти защиту данных с 2000 года и потратили на это миллиарды долларов.

Для этого ведомство использовало суперкомпьютеры и договоренности с разработчиками, оставлявшими "лазейки" для специалистов.

Как отмечается в газете, АНБ работало совместно с британскими спецслужбами.

спецслужбы связь США Эдвард Сноуден жизнь в мире

