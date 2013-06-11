Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июня 2013, 17:37

Спорт

Московский омоновец победил на Чемпионате МВД России по стрельбе

Фото: пресс-служба ЦСН ГУ МВД по Москве

Инструктор-снайпер московского ОМОНа занял 1-е место в личном первенстве на чемпионате МВД России по стрельбе из боевого оружия. А сборная команда столичной полиции заняла третье место.

Состязания за звание лучших стрелков среди команд подразделений полиции России проводились со 2 по 8 июня 2013 года.
Команда столичной полиции заняла третье место в Чемпионате МВД России по стрельбе из боевого оружия. И на этом достижения сотрудников московской полиции не закончились.

Инструктор-снайпер московского ОМОНа старший прапорщик полиции Петр Лебедь занял 1-е место в личном первенстве по стрельбе из боевого оружия. Условия упражнения были неординарными даже для сотрудников полиции: за 20 секунд необходимо пробежать дистанцию в 20 метров и выбить наибольшее количество очков 16 патронами. В этих соревнованиях Лебедь оказался первым.

соревнования ОМОН

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика