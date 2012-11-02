Пожарные столицы стали вторыми на турнире по тушению пожаров

Сборная Москвы заняла второе место на соревнованиях среди пожарных расчетов, использующих технику для тушения пожаров в высотных зданиях. Состязания прошли 31 октября в подмосковном Реутове.

На соревнованиях присутствовали представители всех федеральных округов России и города Москвы. К участию в турнире были допущены девять команд, которые прошли отборочные этапы на своих территориях. Десятая сборная – команда спецчасти Реутова – на правах принимающей стороны выступала вне конкурса, сообщает официальный сайт ГУ МЧС по Московской области.

Победу праздновала сборная Центрального регионального центра МЧС, которая прошла дистанцию за 7 минут 40 секунд. Команда столицы отстала на минуту, а замкнули пьедестал пожарные Северо-Кавказского регионального центра МЧС России.

Отметим, что за неправильные действия команды и отдельных пожарных, судьи начисляли команды штрафные баллы. Каждый балл прибавлял пять секунд ко времени прохождения дистанции. В среднем участники турнира выполняли задачу за 10 минут.

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