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01 ноября 2012, 10:43

Спорт

Спортсмены поборются за звание победителя чемпионата по джиу-джитсу

Чемпионат Москвы по джиу-джитсу пройдет в физкультурно-оздоровительном комплексе "Южный" 3 ноября 2012 года, информирует пресс-служба столичного департамента физической культуры и спорта.

"К участию допускаются мужчины и женщины 1995 года рождения и старше. В программе: соревнования по боям (файтингу), демонстрация техники (дуо-систем), и грепплинг (не-ваза)", - говорится в сообщении.

Начало спортивного мероприятия в 16.30, вход свободный.

ФОК "Южный" располагается по адресу: улица Лебедянская, дом 18.

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