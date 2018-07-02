В России могут начать блокировать краденые телефоны‍

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Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества рассмотрела и поддержала концепцию использования системы контроля телефонов по уникальным кодам IMEI (International Mobile Equipment Identity, международный идентификатор мобильного оборудования). Данная технология позволит эффективнее бороться с кражами смартфонов и серым ввозом устройств в страну, передает издание "Ведомости".

"Операторы мобильной связи не будут обслуживать телефоны, которые попадут в специально созданный черный список. Это предложение включено в концепцию контроля за мобильными устройствами, которую подготовил экспертный совет при правительстве", – говорится в сообщении Совета Федерации.

Компании-импортеры и люди, которые покупают технику за границей, должны будут регистрировать ее в специальной базе IMEI. Оператор системы еще не выбран.

Пользователи смогут зарегистрировать смартфоны в салонах связи или на специальном портале.