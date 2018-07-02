В России могут начать блокировать краденые телефоны‍

Фото: depositphotos/tatsianama
Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества рассмотрела и поддержала концепцию использования системы контроля телефонов по уникальным кодам IMEI (International Mobile Equipment Identity, международный идентификатор мобильного оборудования). Данная технология позволит эффективнее бороться с кражами смартфонов и серым ввозом устройств в страну, передает издание "Ведомости".
"Операторы мобильной связи не будут обслуживать телефоны, которые попадут в специально созданный черный список. Это предложение включено в концепцию контроля за мобильными устройствами, которую подготовил экспертный совет при правительстве", – говорится в сообщении Совета Федерации.
Компании-импортеры и люди, которые покупают технику за границей, должны будут регистрировать ее в специальной базе IMEI. Оператор системы еще не выбран.
Пользователи смогут зарегистрировать смартфоны в салонах связи или на специальном портале.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: