В Москве снесут восемь нежилых зданий

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти намерены снести восемь нежилых зданий в рамках адресной инвестиционной программы столицы на 2013-2015 годы.

В частности, планируется снос зданий на улице Правды, дом 1А, в 3-м Новомихалковском переулке, дом 16А и на улице Солнечногорская, дом 17А на севере Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в мэрии.

На северо-востоке столицы будут снесены здания на улице Цандера, дом 3, и на улице Полярная, дом 7, корпус 3. Кроме того, сносу подвергнутся здания на улице Маршала Тухачевского, дом 39, корпус 2, на северо-западе столицы, на улице Молодогвардейская, дом 42 на западе города и на Варшавском шоссе, дом 49, корпус 2, на юге Москвы.

В целях реконструкции и строительства транспортной развязки на пересечении МКАД с Можайским шоссе столичные власти также намерены изъять у ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт" земельный участок площадью почти 0,14 тысячи квадратных метров, относящийся к категории земель населенных пунктов, расположенный вдоль МКАД (Сетунь Малая).