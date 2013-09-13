Форма поиска по сайту

13 сентября 2013, 16:08

Происшествия

Предмет, похожий на снаряд, нашли на северо-западе Москвы

Стройплощадку на северо-западе Москвы оцепили сотрудники полиции. Там обнаружили предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны.

Сообщение о происшествии по адресу: 3-я Хорошевская улица, дом 2, поступило на пульт спасателей в 14.25. Подозрительный предмет нашли при проведении земляных работ.

Как сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС, в настоящее время на месте происшествия находятся пожарно-спасательные подразделения и сотрудники полиции.

