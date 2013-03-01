01 марта 2013, 11:27Безопасность
Единый телефон службы спасения "112" заработает в России к концу года
К концу года в крупных городах России заработает единый телефон службы спасения "112". Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил глава МЧС Владимир Пучков.
При этом в трех российских регионах единый телефон службы спасения уже работает в тестовом режиме. Среди них Татарстан, принимающий Универсиаду-2013.
"В крупных городах мы планируем запустить систему к концу 2013 года и поэтапно наращивать ее, при этом на завершающем этапе планируем довести до самых отдаленных, малонаселенных городов и поселков", - пояснил Пучков.
В ближайшее время будет принято решение правительства о необходимом финансировании этой программы.