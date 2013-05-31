Три человека умерли от отравления суррогатным алкоголем в Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления людей алкоголем в подмосковном Ногинске. Три человека в результате скончались.

27 мая компания из шести молодых людей в возрасте от 15 лет до 21 года купили спиртосодержащую продукцию у неизвестного, и выпили ее в гараже. Спустя некоторое время они почувствовали себя плохо - трое молодых людей скончались, а один попал в больницу. Два самых юных участника пьянки, выпивавшие меньше остальных, после оказания медпомощи были отправлены домой.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, разыскивается человек, продавший молодым людям алкоголь.