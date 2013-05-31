Форма поиска по сайту

31 мая 2013, 09:56

Происшествия

Активист ФАР Коровин задержан следствием на 48 часов

Активист Федерации автовладельцев России Вадим Коровин задержан следователями на 48 часов. Он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.

"Коровин задержан на 48 часов. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Мы решаем, в каком виде будет мера пресечения, возможно, она будет не связана с лишением свободы", сказала M24.ru официальный представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ирина Гуменная.

Напомним, 24 мая 2013 года Коровин не пропустил автомобиль сотрудников ЦСН МВД с включенными спецсигналами, а потом совершил наезд на инспектора ДПС.

следствие задержания ФАР Вадим Коровин мо

