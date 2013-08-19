Задержан мужчина, разыскиваемый за многоженство у себя на родине

Сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали мужчину, разыскиваемого в Таджикистане за многоженство.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Москве, ночью 18 августа на Можайском шоссе инспекторы остановили для проверки "ГАЗель".

В ходе проверки документов оказалось, что водитель разыскивается в Таджикистане по статье "Двоеженство и многоженство". Для дальнейшего разбирательства он был доставлен в ОМВД по району Можайский.

Согласно статье 170 Уголовного кодекса Таджикистана, двоеженство или многоженство наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных заработных плат или исправительными работами в течение двух лет.