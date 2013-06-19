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19 июня 2013, 12:30

Следствие

СКР предъявил обвинения оппозиционеру Леониду Развозжаеву

Следственные органы СКР предъявили в окончательной редакции обвинения оппозиционеру Леониду Развозжаеву.

Он обвиняется в подготовке и участии в массовых беспорядках, а также в незаконном пересечении границы. Об этом M24.ru сообщил источник, близкий к следствию.

Напомним, оппозиционер является фигурантом уголовного дела, возбужденного после проверки фактов, изложенных в фильме "Анатомия протеста-2". Создатели этой ленты утверждают, что оппозиция готовит силовой захват власти на деньги из-за рубежа.

В настоящее время в Следственный комитет ожидается прибытие адвоката Виолетты Волковой, которая представляет интересы другого оппозиционера - Сергея Удальцова. Возможно, ему также предъявят обвинение.

Екатерина Карачева

следствие Леонид Развозжаев обвинения оппозиционеры

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