Московский суд арестовал замглавы отдела спецназа МВД

Московский Черемушкинский суд постановил арестовать заместителя начальника одного из отделов спецназа МВД, который подозревается в получении взятки.

Как сообщает РАПСИ, майор Роман Дрокин останется под стражей до 18 июня. Офицер был задержан 18 апреля при получении взятки в размере 700 тысяч рублей за оказание услуг по охране коммерсантов.

Ему могут предъявить обвинение по двум статьям: "Получение взятки" и "Превышение служебных полномочий".

Кроме того, глава отдела, чьим заместителем был Дрокин, будет отстранен от должности, а начальнику отдела морально-психологического обеспечения центра будет объявлен строгий выговор.