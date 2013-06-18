Форма поиска по сайту

18 июня 2013, 12:22

Происшествия

У гонщика Сурлье, сбившего двух женщин, нашли в крови наркотики

В ходе экспертизы, назначенной по делу гонщика Григория Сурлье, сбившего двух женщин на проспекте Вернадского в декабре 2012 года, было установлено, что он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

"В ходе медицинского обследования у обвиняемого были обнаружены каннабиноиды в концентрации 90 мг/л", - рассказали M24.ru в пресс-службе московского главка полиции.

Напомним, резонансное ДТП произошло 27 декабря 2012 года. Сурлье, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, управляя иномаркой, проехал на красный свет и задавил двух женщин.

Инцидент произошел в районе дома № 70 "А" по проспекту Вернадского. В результате ДТП обе женщины скончались на месте. Причем гонщик, попав в аварию, не остановился, а поехал дальше, протащив тело одной из женщин под днищем авто несколько сотен метров.

Екатерина Карачева

следствие наркотики Григорий Сурлье экспертизы

