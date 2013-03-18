В ЮВАО обнаружили наркопритон

В квартире одного из домов на Уральской улице полиция выявила наркопритон. Свою квартиру наркоманам предоставлял 62-летний неоднократно судимый житель столицы.

Во время обыска в квартире были найдены приспособления для употребления наркотиков, использованные шприцы и медикаменты, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Следствие завело уголовное дело по статье "Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.