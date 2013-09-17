Дело в отношении похитителя сотовых телефонов в метро направлено в суд

Утверждено обвинительное заключение по делу "похитителя сотовых телефонов в метро". 30-летнего гражданина Молдавии Иона Кондри обвиняют в краже мобильных телефонов и денег у пассажиров московской подземки.

По информации следствия, Кондря подходил к пассажирам со спины, пачкал их верхнюю одежду, после чего извинялся и предлагал свою помощь. Отряхивая одежду, злоумышленник незаметно похищал из кармана сотовый телефон, после чего скрывался, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

2 мая похититель был задержан. Следствию удалось доказать его причастность к кражам 9 мобильных телефонов. Кроме того, в ходе расследования правоохранители установили, что Кондря владеет автомобилем "Ягуар" и банковским счетом, на котором находится крупная сумма денег.

17 сентября уголовное дело в отношении Кондри направлено в суд. Его обвиняют по статье "Кража". Обвиняемый содержится под стражей, на его имущество наложен арест.