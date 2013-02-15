Уголовное дело о нападении на психбольницу возбуждать не будут

Постановление о возбуждении дела по нападению на психбольницу отменено

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела по факту нападения на психбольницу. Два дня спустя подозреваемый Антон Бутырин и его невеста добровольно пришли в полицию и рассказали о причинах случившегося.

По словам молодого человека, он хотел спасти возлюбленную и их будущего ребенка. Анна беременна и транквилизаторы, которые ей давали в больнице, могли навредить ей и малышу. Павленкова в свою очередь заявила, что ее держали в больнице незаконно. А упекла в клинику ее родная мать, чтобы не допустить брака дочери с ее избранником.

Кроме того, полиция начала проверку по заявлению о незаконном помещении и удержании в психиатрическом стационаре. Планируется опросить родственников пациентки, а также главного врача, заведующего отделением и других должностных лиц психбольницы №4. Кроме того, будет опрошен третий участник несанкционированного проникновения в стационар.

Напомним, во 12 февраля трое вооруженных людей ворвались в психиатрическую больницу имени Ганнушкина и вывезли пациентку. Чтобы нейтрализовать охранников, нападавшие выстрелили в воздух из пистолета и распылили газовый баллончик.