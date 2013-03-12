Дмитриченко может заключить сделку со следствием

Павел Дмитриченко готов заключить сделку по делу о нападении на Филина

Ведущий солист Большого театра Павел Дмитриченко готов заключить сделку со следствием. Об этом заявил его адвокат Александр Барканов.

Защитник отметил, что для заключения досудебного соглашения необходимо признать свою вину в том объеме, который есть в деле. Однако Дмитриченко уверяет, что не просил обливать Сергея Филина кислотой.

Напомним, 7 марта Таганский суд санкционировал арест солиста балета по подозрению в организации преступления. Также сообщалось, что трое фигурантов дела написали явку с повинной. При этом на заседании суда Дмитриченко не признал вину.

Кроме того, стало известно, что один из подозреваемых - Андрей Липатов, который привез исполнителя на место преступления, обжаловал свой арест.