06 апреля 2013, 11:07ЧП
Женщина, на которую упал кусок штукатурки здания, находится в коме
Накануне в больницу госпитализировали женщину, на которую упал кусок штукатурки, отколовшийся от здания на севере Москвы. 51-летняя пострадавшая впала в кому.
Инцидент произошел в районе дома номер 4 по улице 2-я Песчаная. Медики диагностировали у женщины ушиб головного мозга, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Следователи проводят по факту случившегося проверку.
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