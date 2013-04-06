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Новости

06 апреля 2013, 11:07

ЧП

Женщина, на которую упал кусок штукатурки здания, находится в коме

Накануне в больницу госпитализировали женщину, на которую упал кусок штукатурки, отколовшийся от здания на севере Москвы. 51-летняя пострадавшая впала в кому.

Инцидент произошел в районе дома номер 4 по улице 2-я Песчаная. Медики диагностировали у женщины ушиб головного мозга, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Следователи проводят по факту случившегося проверку.

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