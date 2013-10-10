Наркоман скончался от передозировки в одном из московских офисов

В офисе одной из фирм на севере Москвы были обнаружены трое мужчин с сильным отравлением наркотиками, один из них скончался от передозировки.

Как сообщает "Интерфакс", мужчин 34, 35 и 37 лет в бессознательном состоянии нашли утром 9 октября в помещении фирмы в одном из строений в Ильменском проезде.

Один из них умер до приезда "скорой", двое других были госпитализированы с диагнозом "сильное отравление опиатами".