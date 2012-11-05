В Подмосковье произошло ДТП с участием "скорой помощи"

В Подмосковье на Носовихинском шоссе столкнулись автомобиль "Газель" "скорой помощи" и иномарка Volkswagen, передает "Интерфакс".

В результате ДТП пострадали 3 человека, находившиеся в "скорой".

Ведется расследование инцидента.