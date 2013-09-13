На Центральном московском ипподроме пройдут итоговые скачки сезона

В воскресенье, 15 сентября, на Центральном московском ипподроме пройдут "Скачки бархатного сезона". Эти соревнования завершат скаковой сезон 2013 и определят самых быстрых лошадей страны. Управлять скакунами будут опытнейшие российские жокеи.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, в программе соревнований будут разыграны два "Осенних приза" на дистанции 1600 метров для кобыл и жеребцов чистокровной верховой породы, а также два "Приза закрытия скакового сезона" (1800 метров) для лошадей чистокровной верховой и арабской пород.

Кульминацией дня станут состязания за "Кубок Насибова", учрежденного в честь легендарного советского жокея Николая Насибова в 2000 году. В этих скачках на дистанции 2400 метров принимают участие чистокровные английские жеребцы и кобылы в возрасте трех и более лет.