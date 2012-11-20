Штрафы за незаконное привлечение средств дольщиков превысили 43 млн

20 ноября 2012, 12:14
Комитет Московской области по долевому жилищному строительству, ветхому и аварийному жилью с начала года оштрафовал строительные компании на сумму более чем 43 миллиона рублей.
Оштрафованные компании незаконно привлекали средства граждан при продаже квартир в строящихся домах.
Существует только три легальные схемы покупки квартиры в строящемся доме: договор долевого участия в строительстве, жилищно-строительный кооператив или жилищный кооператив. Все остальные схемы незаконны и не гарантируют защиту интересов граждан, отметили в пресс-службе комитета.
В частности, 13 ноября ведомство оштрафовало компании "БизнесСтрой" и "АфинаСтрой" на 10,5 миллионов рублей.
В частности, "БизнесСтрой" заключил 13 предварительных договоров уступки права требования на продажу квартир в Химках, а "АфинаСтрой" заключала договоры купли-продажи на этапе строительства, предлагая купить еще не построенные квартиры в Щелково.
Между тем обе компании не являются застройщиками и не имеют права заключать какие-либо договоры с гражданами на продажу квартир.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: