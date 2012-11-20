Штрафы за незаконное привлечение средств дольщиков превысили 43 млн

Комитет Московской области по долевому жилищному строительству, ветхому и аварийному жилью с начала года оштрафовал строительные компании на сумму более чем 43 миллиона рублей.

Оштрафованные компании незаконно привлекали средства граждан при продаже квартир в строящихся домах.

Существует только три легальные схемы покупки квартиры в строящемся доме: договор долевого участия в строительстве, жилищно-строительный кооператив или жилищный кооператив. Все остальные схемы незаконны и не гарантируют защиту интересов граждан, отметили в пресс-службе комитета.

В частности, 13 ноября ведомство оштрафовало компании "БизнесСтрой" и "АфинаСтрой" на 10,5 миллионов рублей.

В частности, "БизнесСтрой" заключил 13 предварительных договоров уступки права требования на продажу квартир в Химках, а "АфинаСтрой" заключала договоры купли-продажи на этапе строительства, предлагая купить еще не построенные квартиры в Щелково.

Между тем обе компании не являются застройщиками и не имеют права заключать какие-либо договоры с гражданами на продажу квартир.