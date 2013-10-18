За опоздание аварийной бригады оштрафовали зеленоградский ДЕЗ

В Зеленограде ДЕЗ оштрафован за опоздание аварийной бригады, информирует пресс-служба государственной жилищной инспекции Москвы.

"В Инспекцию жилищного надзора по Зеленоградскому административному округу обратился житель Зеленограда с жалобой на несвоевременное прибытие вызванной аварийной бригады. В обращении заявитель пояснил, что обратился в диспетчерскую службу в ночное время после того, как обнаружил протечку в трубе системы канализации", - говорится в сообщении.

Аварийная служба приехала на вызов через 2 часа 15 минут, при этом нормативный срок прибытия специалистов - не более 30 минут. На управляющую организацию "Дирекция единого заказчика №3 г. Зеленограда" наложен штраф.