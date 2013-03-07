Форма поиска по сайту

07 марта 2013

Джастин Бибер заплатит штраф лондонским властям за долгий концерт

Джастин Бибер заплатит штраф за то, что слишком долго пел

Лондонские власти выставили счет известному канадскому певцу Джастину Биберу за слишком долгий концерт. Бибер должен заплатить 300 тысяч фунтов стерлингов за то, что не закончил свое выступление до 23.00.

Концерт, за который Бибера обязали выплатить штраф, состоялся 4 марта. Начало выступления задержалось на два часа, а закончиться он должен был в 23.00, но певец не уходил со сцены еще около получаса.

По местным законам, за это налагается штраф. Исключение для Бибера делать не стали.

