Джастин Бибер заплатит штраф лондонским властям за долгий концерт

Джастин Бибер заплатит штраф за то, что слишком долго пел

Лондонские власти выставили счет известному канадскому певцу Джастину Биберу за слишком долгий концерт. Бибер должен заплатить 300 тысяч фунтов стерлингов за то, что не закончил свое выступление до 23.00.

Концерт, за который Бибера обязали выплатить штраф, состоялся 4 марта. Начало выступления задержалось на два часа, а закончиться он должен был в 23.00, но певец не уходил со сцены еще около получаса.

По местным законам, за это налагается штраф. Исключение для Бибера делать не стали.