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03 декабря 2012, 16:07

Город

Около тысячи нарушений выявлено за месяц на стройках Новой Москвы

Специалисты столичного Стройкомплекса в ноябре проверили ход строительства 252 объектов в Новомосковском и Троицком округах. В ходе проверок было выявлено 973 нарушения, 76 процентов из которых были оперативно устранены.

Большинство нарушений касались качества работ и культуре строительного производства. Среди других: ненадлежащее ведение строительного контроля, несоответствие рабочей документации утвержденному проекту, несоблюдение требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований и прочие.

Нарушители были оштрафованы на сумму более 6,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы.

Специалисты также провели проверки по 44 поступившим обращениям. Половина из них касались вопросов законности строительства объектов, другая половина – жалобы на долевую собственность, шум, вырубку деревьев и тому подобное.

Всего с момента присоединения к Москве новых территорий на них было проверено 1302 объекта.

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